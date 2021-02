Compone capitalino dos canciones para crear conciencia sobre el COVID

Guanajuato capital.- El señor Juan Antonio Barrera Alvarado, habitante de la comunidad de Santa Teresa, de Guanajuato capital, es albañil pero compositor en sus ratos libres, y escribió dos canciones sobre el COVID.

En la primera, escrita hace 4 meses, invita a lavarse las manos para evitar contagios y en la segunda, a seguir las medidas preventivas, como quedarse en casa, para que no haya más fallecimientos. La primera es cumbia y la segunda, un corrido.

A la segunda todavía no le pone título, apenas la empezó a componer hace cuatro días. La compuso porque en su familia hay tres personas fallecidas por COVID: tres cuñados, uno de los cuales está hospitalizado y dos convalecen en sus casas.

A sus 63 años, ha escrito cerca de 200 canciones desde hace seis u ocho años, entre cumbias, boleros, corridos, baladas románticas, de amor y desamor, contó en entrevista con AM.

Hasta el día de hoy no he logrado colocar alguna, porque no tengo contacto con nadie”, en referencia a si las ha grabado profesionalmente.