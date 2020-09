Condecoran a médicos de Guanajuato por su lucha contra el Covid-19

Tres médicos de unidades de salud de Guanajuato recibieron la Condecoración Miguel Hidalgo por su trabajo en la lucha contra el Covid-19.

Se trata de los médicos Nidia Lyzette Heredia Gonzalez, Sergio Johnathan Garcia Mortera y Jorge Alejandro Morales Treviño.

A nivel nacional, 58 médicos recibieron este reconocimiento en Palacio Nacional.

CDMX.- Tres médicos adscritos adscritos a unidades de salud guanajuatenses fueron reconocidos con la Condecoración Miguel Hidalgo.

Uno de ellos, el leonés Jorge Alejandro Morales Treviño, narró para Periódico AM la experiencia de recibir el máximo reconocimiento que se entrega en México.

En una ceremonia realizada esta mañana en Palacio Nacional, se entregó la presea “grado collar” que es el máximo grado de esta Condecoración.

Jorge Alejandro Morales Treviño.

Su entrega se realizó con base a postulaciones hechas por personas recuperadas del virus SARS-CoV2, atendidas en los Hospitales COVID de las Instituciones Participantes, así como personal de esas instituciones.

Lyzette Heredia Gonzalez.

Fueron 58 los condecorados a nivel nacional y entre ellos hay 3 que laboran en hospitales guanajuatenses.

Nidia Lyzette Heredia Gonzalez y Sergio Johnathan Garcia Mortera, médicos pertenecientes al hospital de Petróleos Mexicanos; además del geriatra Jorge Alejandro Morales Treviño, del Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron los guanajuatenses galardonados.

‘Es una emoción indescriptible’

Morales Treviño actualmente labora en la clínica T58 del IMSS en León, y narró para Periódico AM que recibir este galardón “es una emoción indescriptible, una ceremonia llena de simbolismos”.

Nacido en León y aficionado a “La Fiera”, el geriatra de tan sólo 34 años de edad rememoró que 11 años atrás inició su formación médica.

Intentó ingresar a la Universidad de Guanajuato, “pero me quedé a dos lugares de entrar y me fui a la Universidad de Guadalajara”.

Primero se especializó como médico internista, e hizo su residencia médica de dicha especialidad en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 1 del IMSS de León.

Después hizo la especialidad en Geriatría,con su respectiva residencia en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, de San Luís Potosí.

Posteriormente inició sus labores en el Hospital General Regional 58 del IMSS en León, el cual ha sido uno de los mayores “campos de batalla” contra el Covid-19 en Guanajuato.

Tras cinco años como geriatra y después de atender a decenas de pacientes de Covid-19, se encontró con la mayor sorpresa de su carrera.

“Me hablaron por teléfono de nivel central. Cuando me dijeron que me buscaban de esa instancia pensé otra cosa, ‘a lo mejor ya me van a correr’”, comentó entre risas el médico.

Cuando ya se contactaron conmigo por teléfono me dijeron ‘como que no lo notó muy emocionado’, les dije que yo no sabía si era mentira o me estaban chantajeando o algo. Yo nunca me había ganado nada ni en una rifa”, añadió.

El médico resumió como “una emoción indescriptible” toda la experiencia que llegó después de esa llamada y más aún después de una labor como la que se ha exigido la pandemia.

