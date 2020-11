Condenan empresarios secuestro de Felipe Tomé en Puerto Vallarta

Guanajuato.- Empresarios de León, Irapuato y Celaya lamentan el secuestro de José Felipe Tomé Velázquez, quien fue privado de la libertad la madrugada del domingo en Puerto Vallarta, y esperan que regrese pronto a su casa, sano y salvo.

Además coincidieron al decir que tomarán todas las medidas de precaución cuando viajen a Jalisco, ante la creciente inseguridad que se registra en el estado vecino.

Ismael Plascencia Núñez, presidente de Concamin Bajío, consideró la situación como muy dolorosa y urgió a las autoridades jaliscienses a poner un alto a la inseguridad.

Respecto a otros casos similares de guanajuatenses secuestrados o asesinados en Jalisco, comentó que hay cierto temor de la ciudadanía para viajar a estados vecinos.

Plascencia hizo un llamado para que el caso de Tomé y la inseguridad en general tenga un alto.

Urge que a la brevedad se tengan noticias favorables del empresario y no porque sea conocido por nosotros, su caso es como el de cualquier otra persona”, finalizó.

Javier Lagunes Toledo, presidente de la Cámara Nacional de Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que como cámaras se unen a la pena de los familiares que atraviesan por una situación tan complicada como el secuestro de un empresario.

No es posible que ya estemos trastocando completamente la vida normal de la gente; ya tenemos el gran problema de la pandemia. Sí pediría el momento de unidad de gobierno, empresarios y la sociedad en general”, exhortó.

Mencionó que tras el caso del secuestro de Tomé, teme que algo le suceda en algunos de los viajes que realiza a Guadalajara, pues por trabajo viaja mucho a este estado; sin embargo, dijo que no puede detener su vida.

Quizá si haya temor pero no podemos parar nuestra vida, lo que sí debemos de parar es esta situación de violencia, esta situación de sobre todo que no pasa nada, que ya se ve como un hecho normal y no lo es”, concluyó.