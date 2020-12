Consideran súper aguinaldo de Diputados ‘un insulto’ para los guanajuatenses

Guanajuato.- Mientras Guanajuato atraviesa la peor crisis económica y de salud por la pandemia de coronavirus, diputados locales ganarán más 336 mil pesos en tan solo el mes de diciembre por su labor legislativa.

Entre el aguinaldo de 192 mil 310 pesos, una prima vacacional de 21 mil 768 pesos y un sueldo mensual de 122 mil 487 pesos, cada legislador de los 36 que hay en Guanajuato, ganará 336 mil 565 pesos, mientras que el trabajador promedio ganará el 3.8% de esa cantidad, lo que corresponde a 13 mil pesos, entre salario mensual y aguinaldo.

Respecto a este contraste, organizaciones civiles coinciden en que son momentos críticos para la mayoría de las familias guanajuatenses, donde el desempleo y pérdidas humanas se viven todos los días desde hace ya 9 meses en el estado mientras que los encargados de hacer valer los intereses de la ciudadanía gozan de sueldos muy por encima del grueso de la población.

“No se vale que al rato los diputados vayan a descargar su culpa regalando una parte de sus grandes sueldos, si no van hacer un beneficio real para la ciudadanía, más bien deberían empezar a ganar lo justo y no andar lamentando que la Federación no les da recursos, pues estos aguinaldos y salarios solo es muestra de que si hay dinero y mucho, pero mal distribuido”, expresó Ricardo Ibelles, titular de la Asociación Civil FURA, dedicada al rescate arbóreo de León.

Considerando la situación que atravesamos la mayoría, estos recursos destinados al bolsillo de los legisladores es toda una afrenta a los ciudadanos, pues en materia, la ciudad sigue careciendo de infraestructura verde, recurso probado para mitigar los efectos que tanto aquejan a la salud de las personas en esta época de pandemia”, agregó Ibelles.

Norma Elena Nolasco Acosta, fundadora del Grupo Unido de Madres Solteras A.C., señaló este contraste de realidades como un insulto para la población guanajuatense.

Las cantidades tan estratosféricas que ganan los diputados en este fin de año deben de ser en su mayoría reenfocadas a la situación tan crítica que vive la mayoría en el estado por la pandemia”, comentó.

“Los más solidarios con lo que hoy estamos pasando deben ser nuestros representantes, necesitamos sensibilidad de los que nos dirigen y deciden por nosotros, desgraciadamente en el sector empresarial de bares y cantinas hemos perdido casi 400 establecimientos, y lo que más necesitamos ahora es cuidar y reenfocar los recursos para las familias y el sustento de ellas”, refirió Javier Quiroga López, presidente de la a Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato.

MCMH