Crecen ventas en restaurantes pero no lo necesario

Irapuato.- Aunque las ventas de los restauranteros de Irapuato aumentaron un 60% en los meses marzo y abril, estas siguen siendo bajas comparándolas con las de años anteriores, informó, Miguel Hernández Ponce, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados.

Comentó que consideran que hay un incremento en las ventas entre 50 a 60% pero no han tenido un incremento sustancial de un año a otro.

La recuperación todavía no se da pero estamos viendo que se tendrá que ir incrementando en base a los siguientes meses”, dijo.

El presidente de la Canirac, mencionó que no toman en comparación los meses de enero y febrero de ambos año, en primera por la pandemia y en segundo lugar por que cada año son los que menos ventas tienen por la cuesta de enero.

Significa que está una expectativa positiva, no de lanzar las campanas al vuelo, porque efectivamente esta recuperación de ventas pues es únicamente igual a la del año pasado, pero no representa que estemos incrementando sobre todo por las pérdidas que se tuvieron durante esta periodo de pandemia que es alrededor de 70%”, dijo.

Las bajas ventas por la pandemia han provocado que por lo menos cinco restaurantes que estaban agremiados a la cámara hayan cerrado sus puertas, asimismo, hubo otras circunstancias que hicieron que algunos otros tuvieran que cambiar de ubicación a espacios más pequeños, entre los que se encuentran el no poder pagar las rentas o construcciones de obras.

Hernández Ponce, mencionó que los cierres no fueron exclusivos de la pandemia, ya que los negocios tenían problemas económicos desde antes que esta comenzara.

Ahorita ya con este nuevo ejercicio 2021 no tenemos noticias de cierre, sí hubo algunas reubicaciones por cuestiones de algunos negocios en plazas que prácticamente ya no pudieron mantener el pago del arrendamiento, pero hubo reubicación en lugares más pequeños con servicio más reducido, algunos solo con servicio a domicilio, pero no hubo cierres a como lo esperábamos”, indicó.