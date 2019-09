"Criminales se han ensañado con la población de Celaya”: gobernador

Celaya, Gto.- El gobernador del estado, Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo,admitió que tras la estrategia del gobierno federal de erradicar el robo de combustible los delincuentes han buscado nuevas formas de financiamiento y se han ensañado con la población de Celaya.

Pese a ello, Rodríguez Vallejo afirmó que se ha tenido una política de no dejar actuar a los delincuentes y admitió las dificultades que esto ha conllevado.

El gobernador pidió valentía a los celayenses al denunciar, pues aseguró que hasta él está en riesgo pero está dispuesto a enfrentarlo.

Les pido que sean valientes, no están solos que nos ayuden con la denuncia y confíen, sé que no estamos al cien por ciento y que la policía municipal de Celaya tiene mucho por hacer", aceptó Rodríguez Vallejo.

Rodríguez Vallejo recordó las palabras del expresidente Felipe Calderón y señaló que con los criminales no se dialoga y se opuso al discurso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

A los grupos criminales no hay que cederles territorio, no hay que dialogar con ellos, no hay que llamarlos a la concordia ni hay que hacerles llamados a sus mamás porque estoy seguro que muchos ni madre tienen.