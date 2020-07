Da positivo Gobernador asistente a banquete en Guanajuato capital

León, Guanajuato.- El gobernador panista de Durango, José Rosas Aispuro Torres, uno de los asistes a la reunión de gobernadores en Guanajuato, confirmó que dio positivo a Covid-19.

Dieron rueda de prensa virtual en el Teatro Juárez. Foto: Especial.

A través de su cuenta de Twitter este lunes a las 10:03 de la noche informó: “Debido a las constantes giras que he realizado por el Estado, periódicamente me someto a pruebas de COVID-19. Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios mi pronta recuperación”.

Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, periódicamente me someto a pruebas de #COVID19



Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios mi pronta recuperación. — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) July 28, 2020

La Reunión Interestatal COVID-19 se realizó el viernes 24 de julio en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato capital, luego recorrieron las calles del Centro para dar una rueda de prensa virtual en el Teatro Juárez. Y cerraron la jornada con un banquete en los jardines de San Gabriel de la Barrera amenizado por una Estudiantina.

Asistieron ocho gobernadores de la Alianza Federalista Pacífico-Norte y de la Centro-Bajío-Occidente, que son:

Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, Guanajuato Jaime Rodríguez Calderón, Nuevo León José Ignacio Peralta Sánchez, Colima Miguel Ángel Riquelme Solís, Coahuila Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas Silvano Aureoles Conejo, Michoacán Martín Orozco Sandoval, Aguascalientes José Rosas Aispuro Torres, de Durango.

Además de representantes de los gobernadores de San Luis Potosí, Jalisco, Chihuahua y Querétaro.

El propio Gobernador informó que dio positivo a COVID-19 a través de sus redes sociales. Foto: Especial.

En la reunión de la Alhóndiga junto a Aispuro aparece el de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, sin el cubrebocas puesto (según una foto en el Twitter del Gobernador de Durango). En la rueda de prensa en el Teatro Juárez a los costados de José Rosas están los gobernadores de Nuevo León y Aguascalientes.

