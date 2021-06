León, Guanajuato.- Denisse Anaid Meza Mercado, es una leonesa que con ingenio, pasión y facilidad por el maquillaje, cambia su aspecto en unas horas y se convierte en varias princesas o hasta en zombie.

La joven de 29 años de edad explicó a Al Día que hace más de una década comenzó su gusto por el maquillaje.

El tiempo aproximado de cada caracterización es de ocho horas, durante este lapso ella graba sus videos para subirlos a Tik Tok.

Me han pedido mucho que me caracterice como Moana, me enseñan el video de cuando los niños me ven y es bonito, aparte muchos de mis seguidores son niños o mamás", agregó.