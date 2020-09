Defiende Jorge Videgaray haber dado prórroga a Ecosys III

El presidente de SAPAL hace una década, Jorge Videgaray Verdad, defendió que al Grupo Ecosys III se le extendió una prórroga de 10 años a la concesión para operar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales porque cumplió su trabajo.

Luego de 10 años de operación de la planta se le extendió la concesión por 10 años más (que terminaron este martes) a lo que el ex directivo explicó tal decisión.

“Se dio en base al buen desempeño que tenía la concesionaria, pero porque hacíamos una puntual supervisión del

cumplimiento”.

“Teníamos una supervisión periódica de la Conagua porque los sistemas de agua del país que entregan con la calidad acordada a los arroyos nos devolvían el IVA, y por eso debimos haber recibido no menos de 150 millones de pesos”, explicó.

El empresario leonés encabezó el Consejo Directivo del organismo operador en las administraciones de Vicente Guerrero Reynoso (qepd) y Ricardo Sheffield Padilla.

Durante este tiempo no hubo problemas entre el organismo y la concesionaria.

“En lo general tuvimos una relación de trabajo con la concesionaria muy estricta para que lo que se acordó en el contrato de concesión, se cumpliera”, aseguró.

Destacó que en su gestión se dio seguimiento puntual a la operación de la planta.

El también ex legislador local y ex Presidente de la CMIC a nivel nacional se pronunció porque se revisen los contratos de concesión y su posterior cumplimiento.

