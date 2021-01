Defiende comisionada presidenta de transparencia de Guanajuato al INAI

Guanajuato.- La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) del Estado de Guanajuato, Ángeles Ducoing Valdepeña, reprobó la intentona presidencial de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

La lucha por la permanencia del INAI, resaltó la guanajuatense, es por la defensa del derecho humano a la información y a la protección de datos personales.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planteó que las funciones del INAI pudieran ser absorbidas por la Secretaría de la Función Pública.

Consideró que no hay una base jurídica, legal ni financiera para la iniciativa.

No es un argumento suficiente ni certero decir que se podría ahorrar, se podría ahorrar de muchas otras maneras y en temas que no son esenciales, como es el garantizar derechos humanos a todos los mexicanos que deben conocer de manera rápida y eficaz toda la información para tomar decisiones importantes en su vida”.

Mencionó que la creación de diversos organismos autónomos se ha justificado por la necesidad de defender derechos fundamentales frente al Estado. En el caso del INAI es una histórica lucha de la sociedad civil y desaparecerlo sería un retroceso.

Es indispensable, insistió, contar con un organismo autónomo, independiente, especializado, pero sobre todo, imparcial, que sea un real contrapeso a la autoridad.

No se garantizaría la imparcialidad, no se puede ser juez y parte, se pudiera sesgar el garantizar un derecho humano, sería retroceder cuatro décadas en las que el poder hacía y deshacía e informaba o no informaba a su disposición. La autonomía de los organismos garantes no debe tocarse”, anotó la Presidenta del IACIP.