Dejan crecer a Cártel en Guanajuato: AMLO

Guanajuato.- El Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) tiene alta presencia en Guanajuato porque no hubo una intervención a tiempo y el problema se dejó crecer, afirmó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Y explicó que en términos generales de 15 a 18% de los homicidios que hay en el país ocurren en Guanajuato.

Luego expuso una gráfica en la que se señala que tan sólo el miércoles 24 de junio ocurrieron en todo el país 74 homicidios, de los cuales el 22%, es decir 16, se registraron en Guanajuato. Mientras que 10 Estados no hubo homicidios.

Tras la pregunta de una reportero de cuál era la influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato el Presidente señaló que fue porque se dejó crecer pero no especificó quiénes fueron las autoridades que lo permitieron.

“Tiene presencia porque se dejó crecer, no se atendió a tiempo, incluso por eso tiene base social.”

Ahora que hubieron las detenciones muchos estaban vinculados por que les pagaban, habías nóminas, entonces para crear una organización en donde hay nómina en donde tienen en cada municipio pases, pues es que es un asunto que viene de tiempo atrás y no se atendía, no tenemos el dato exacto pero sin duda era una base de apoyo”, afirmó.

Apuntó que con el Gobierno de Guanajuato existe una relación institucional.

El fin de semana autoridades de Guanajuato y federales realizaron operativos en los que se detuvieron a 30 personas entre ellas la mamá del líder de Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”.

Los operativos se realizaron en comunidades de Celaya, pero las reacciones de este grupo delincuencial se extendieron a 14 municipios del Estado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las personas que participaron en el incendio de vehículos y el bloqueo de vialidades el fin de semana a no seguir respaldado a la delincuencia.

“Por eso mi llamado a todos los que participan en este tipo de actos que recapaciten, antes a lo mejor aceptando sin conceder de que no tenían apoyos del gobierno, nos los volteaba a ver el gobierno, no los atendía el gobierno, pues tenían que tomar ese camino, el de recibir ingresos para respaldar a la delincuencia.”

Pero ahora las cosas son distintas lo más importante para este gobierno, lo prioritario es la atención al pueblo, los jóvenes, que se ayude a todo el que lo necesita, entonces que se procure alejarse de esa gente, que no se le respalde, que cuando va a la Guardia Nacional que no agredan a la Guardia Nacional, que no comentan actos vandálicos”, apuntó.