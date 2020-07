Demandarán enfermos renales a IMSS; acusan represalias con negligencias en Querétaro

Celaya.- Los pacientes de hemodiálisis del IMSS en Celaya que exigen que sus sesiones ya no se realicen en Querétaro, demandarán al instituto ante el mal servicio que están recibiendo y las presuntas represalias con negligencias médicas por manifestarse.

Este martes por la mañana, por quinta semana consecutiva, alrededor de 25 personas, entre pacientes con problemas renales y familiares, acudieron al Hospital General de Zona número 4 del IMSS a exigir que sus sesiones de hemodiálisis ya no se realicen en la clínica Servicios de Salud San José, ante las presuntas negligencias sufridas en dicho lugar.

Las cartulinas y gritos de exigencias quedaron atrás por parte de los manifestantes ante la desesperación por no recibir una respuesta por parte del IMSS y el miedo de algunos pacientes por ser víctimas de negligencias médicas que terminen por afectar aún más su estado de salud.

Sandra Almanza, quien ha acudido a todas las manifestaciones, aseguró que contrajo una bacteria en la clínica queretana por una pelusa que le dejaron en su válvula.

Ya tengo desde la semana pasada que salgo con mucha temperatura y escalofríos, la mayoría de mis compañeros hemos estado saliendo mal, ayer (lunes) hubo siete que salimos muy mal, aquí en el seguro no nos están dando solución y nada más nos dan largas, no nos queda más que la última opción que hacerlo por la vía legal"

Visiblemente débil por la bacteria contraída, al termino de la entrevista Sandra Almanza tuvo que ser llevada de emergencia por los propios pacientes a un hospital privado de Celaya.

Gabriel Navarrete García, otro de los pacientes, explicó que el 65 por ciento de los 200 pacientes que fueron enviados a dicha clínica ha contraído algún tipo de bacteria en la sangre por los deficientes protocolos de higiene que tienen.

Los dos pacientes acusaron que tras las manifestaciones, incrementaron las negligencias médicas con los pacientes que han mostrado su inconformidad.

A mi me tronaron mi fístula, les pido a mis compañeros que todas las negligencias médicas vengan por escritas a que se las selle el director para que tengan como comprobarlo. Muchos no se quieren presentar por miedo a estar sufriendo negligencias médicas, quiero luchar por todos, es por el bien de todos, no tenemos miedo”; aseguró Gabriel Navarrete.