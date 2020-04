Denuncia periodista en Pénjamo abuso policiaco

Pénjamo, Guanajuato.- Elementos de Seguridad Pública y Agentes de Tránsito del municipio agreden verbal y físicamente a director del medio informativo Infometrópoli y a su esposa en un retén, los despojaron de su camioneta sin motivo.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes cerca del puente Querétaro donde se encontraba un retén vehicular instalado por elementos de seguridad de la delegación Santa Ana Pacueco.

Al llegar con los oficiales e intentar identificarse, lo bajaron para posteriormente golpearlo y esposarlo.

Me golpearon, me esposaron y esposado en la patrulla un oficial que dijo llamarse Nazario García me golpeó a patadas en mis partes íntimas y golpes de puño en la cara”, narra Roberto Arellano Díaz.