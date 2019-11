Denuncian en León ‘derroche’ y construcción de ciclovías ‘sin ton, ni son’

León.- La Asociación de Familiares Atropellados señala que el Municipio está construyendo ciclovías “sin ton, ni son”, sólo para cumplir el récord de que León sea la ciudad con más kilómetros de ciclovía, pero sin acatar las normas internacionales de seguridad.

El presidente de dicha asociación, Juan Velázquez Sandoval, dijo que en León se está tirando el dinero a diestra y siniestra en colocar carpetas de asfalto a media calle para decir que son ciclovías.

León ha querido copiar modelos de ciclovía de Bogotá, Colombia, pero allá son otra cosa, pues la infraestructura es diferente y se cuenta con avenidas amplias y con ciclovías que de verdad protegen al ciclista. Aquí construyen ciclovías sólo para tener un récord de kilómetros, pero son inseguras”, señaló Velázquez Sandoval.

Construyen sin estudios

Mencionó que la asociación que representa, presentó 105 fallas en ciclovías, entre ellas, que son inseguras, no cuentan con semáforos para ciclistas en cruceros, carecen de barras protectoras y muchas de ellas no llevan a ningún lado.

Es lamentable que se tiren recursos en construir y reconstruir ciclovías sin estudios previos; falta señalética en las ciclovías. Hemos documentado casos de accidentes fatales donde motociclistas invaden las ciclovías impunemente, como en el bulevar Alonso de Torres”.

Detienen obra

Además de la asociación, vecinos de colonias como Valle de León, Michoacán, El Coecillo, se han opuesto a que se construyan ciclovías.

Tuvimos que parar las obras en la calle Olivo del Valle, porque nunca nos consultaron y están mal proyectadas, a media calle, en doble sentido y no llevan a ningún lado”, explicó Guadalupe Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del comité de vecinos.

Manifestó que no permitirán que continúe este tipo de obras sólo para que el Municipio diga que León cuenta con el mayor número de kilómetros de ciclovías, pues les resulta extraño que los trabajos los hacen por la madrugada.

Ciclovía a media calle

Uno de los constructores fue claro al decir que Obra Pública les contrata para trabajar de noche, y que hay calles en las que no se requiere este tipo de vialidades”, añadió Guadalupe.

En un oficio enviado por los vecinos de Valle de León al Municipio, se asienta: “La calle Olivo del Valle no es un acceso viable y fluido para una ciclovía, pues no es una calle continúa; la dimensión de la calle no permite el tránsito para tener una ciclovía a media calle, y en doble sentido, en una calle que topa en la calle Roble del Valle, es decir, no lleva a ningún lado”.

Utilizan tres tipos de diseño

El director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, precisó que algunas ciclovías son compartidas, por eso se construyen sobre el arroyo vehicular, es decir, no está prohibido el paso de vehículos sobre ella, sino que le dan preferencia al ciclista.

Mucha gente piensa eso que ya no van a poder circular los vehículos por ese carril. Acorde a lo establecido en el Plan Maestro de Ciclovías, en León implementamos distintos diseños y estrategias para adaptarnos a cada zona en favor del ciclista”.

Dijo que dependiendo de la ubicación de la ciclovía y de las condiciones de la vialidad, se utilizan tres tipos de diseño:

Ubicación en camellón

El primero es por ubicación en el camellón (como en el bulevar La Luz, entre Francisco Villa y Vasco de Quiroga).

“Cuando la vialidad presenta un camellón, la ciclovía se diseña a base de una capa de rodamiento de concreto hidráulico, con taludes de piedra bola ahogada en mortero, así como la colocación de señalamiento vertical, horizontal y semáforos”, explicó el director.

El segundo diseño es por ubicación en la calzada vehicular: “Cuando el pavimento existente en la vialidad no presentan las condiciones óptimas para un tránsito seguro y confortable a los ciclistas, se opta por la colocación de una sobre carpeta de concreto asfáltico de 4 cms. de espesor mediante la cual se mejora sustancialmente la capa de rodamiento. Es decir, que previamente eliminamos grietas, baches, hundimientos y desniveles que afecten su paso.

Condiciones del pavimento

“Al realizar este tipo de acción también se ejecuta la renivelación de registros y pozos de visita, así como la colocación de señalamiento vertical, horizontal y en caso de requerir también semáforos”, añadió Cortés Galván.

El tercer diseño se da cuando el pavimento existente en la vialidad se encuentra en muy buenas condiciones, las cuales favorecen al tránsito seguro de los ciclistas, se coloca únicamente señalamiento horizontal y vertical dejando como capa de rodamiento el existente.

En el caso específico de la ciclovía Norte-Sur proyectado sobre la calzada vehicular únicamente se aplicará sobrecarpeta asfáltica en el 60% del recorrido, en el resto efectuaremos la mejora de losas que presentan algún tipo de daño”.

Plan maestro

180 Kilómetros de ciclovía es la meta para el 2021.

177 Kilómetros de ciclovía se han construido hasta la fecha.

Diseños de ciclovía