Preocupa a Obispo que se normalicen desapariciones en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Tras el aumento de desapariciones de menores de edad, el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Diaz, se dijo preocupado de que estas situaciones se normalicen, como ha pasado con los homicidios, y resaltó que es algo que se debe de atender.

En este tema de la violencia, en tema de desaparecidos en tema de tantos muertos, a mi me preocupa que nos podamos acostumbrar a que ya hay violencia y ya mientras no me pase a mi, yo creo que es un tema urgente, muy urgente, tantos desaparecidos”, dijo.