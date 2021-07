Se arrastraron por horas, así sobrevivieron buscadoras a ataque de hombres armados 

Guanajuato, capital - Para salvarse de morir, Patricia y Karla tuvieron que permanecer acostadas y arrastrarse por horas en la tierra, aterrorizadas ante el peligro de que hombres armados las asesinaran y sin respuestas de las autoridades.

Buscadoras de los colectivos Hasta Encontrarte y Una Luz en tu camino, ambos colectivos de Irapuato, salieron el sábado a identificar puntos donde había restos humanos en Cuerámaro.

VIDEO Matan a pareja y niño que iban en moto y quedan los cuerpos abrazados

Alrededor de las 3:30 de la tarde localizaron los restos humanos y a través de un 'botón de pánico' que portaba el grupo y de sus teléfonos celulares requirieron el apoyo del Sistema de Emergencias 911. En la espera detectaron que cerca del lugar de donde estaban había una camioneta gris donde viajaban hombres armados, así que todas las personas que estaban en el lugar decidieron trasladarse a Cuerámaro para ponerse a salvo.

En la ciudad pidieron el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Fiscalía General del Estado. Autoridades de la comisión les contestaron que no daría acompañamiento, la Fiscalía afirmó que los agentes ya estaban en el lugar.

La mayoría del grupo se quedó en Cuerámaro, pero Patricia y Karla decidieron regresar para corroborar la presencia de los agentes de la Fiscalía, quienes no habían llegado y fue cuando comenzó la persecución.

Hombres en motocicletas las comenzaron a perseguir, después la misma camioneta que habían observado horas antes cerca del lugar donde realizaron el hallazgo las alcanzó y se les cerró a la camioneta en la que iba Patricia y Karla. En esos momentos activaron varias veces el botón de pánico.

Cuando yo vi que la camioneta gris me rebasa y era la misma que estaba en el punto donde encontramos el positivo, yo sí luego luego me espante, se para en frente de mí y yo lo que hago para no pegarle y cómo de alguna manera di el volantazo, me fui en picada, apague la camioneta y le dije a Karla ya aquí nos mataron y fue así rapidísimo”, relató Patricia.