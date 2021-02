Desaparición de su hijo cambió la vida de Rosa: la lucha de una madre ‘buscadora’

Celaya, Guanajuato.- La señora Rosa desde hace dos años y medio tuvo que dejar a sus hijos, su casa y su trabajo, tras la desaparición de uno de sus hijos. Se unió al trabajo de uno de los colectivos de búsqueda que trabajan para localizar a familiares desaparecidos en Guanajuato.

El 21 de octubre uno de sus hijos desapareció en la comunidad de San José de Guanajuato.

Desde ese día la vida cambió para ella. Ahora lo primordial es encontrar un rastro que la lleve al paradero de su hijo.

Preocupada y con la voz entrecortada mencionó que no sólo busca a su hijo si no hay más personas desaparecidas.

Hay varios colectivos. Yo vengo del colectivo A tu Encuentro: No vengo a buscar solo a mi hijo, si no a más personas desaparecidas. Ya no es vida, tengo que estar aquí. Uno tiene que dejar a los hijos, tu trabajo, tu casa”, compartió.