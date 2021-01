Descarta Gobernador ocupar hoteles para pacientes COVID

Guanajuato.- Hoteleros de León ofrecieron abrir sus puertas en caso de que las autoridades de Salud requieran un mayor espacio para atención de enfermos no graves de COVID. Sin embargo, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, descartó esta opción explicando que de las camas con respiradores en el estado sólo están ocupadas el 35%.

El líder de los hoteleros leoneses, Juan Pablo Rocha Moreno, explicó que la disposición de sumarse a esta acción social existe; sin embargo, hasta el momento no ha existido la petición de la Secretaría de Salud para considerarlo, y en caso de que sucediera se compartiría a los agremiados para que se evalúe quienes estarían dispuestos a “medicalizar” sus instalaciones.

Detalló que la transformación no es labor sencilla; por esa razón es que cada hotel analizaría la situación.

Por su parte, Alejandro Mateos Berlanga, director de la división hotelera HS HOTSSON, comentó que la acción social se analizaría, siempre y cuando se tratara de una situación extraordinaria, que no pudiera controlarse de alguna otra forma.

Mencionó que es una decisión que en su momento en caso de requerirse la tomaría el propietario del hotel, quien hasta ahora ha decidido mantener en funciones el servicio de sus dos hoteles, pese a que la ocupación no es la mejor.

Abraham Rocha, empresario hotelero, coincidió en que la disposición existe; sin embargo, en caso de necesitarse sería un tema que se debe evaluar de forma mesurada por cada hotelero para que al final se brinde un espacio seguro al paciente o médicos, pero también el hotel no termine siendo perjudicado en el momento e incluso cause desconfianza a las instalaciones en visita de futuros huéspedes.

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, descartó la posibilidad de que los hoteles del estado sean ocupados para atender a pacientes con COVID que no se encuentren graves, explicando que de las camas con respiradores sólo está ocupada el 35%.

Explicó que aún se tiene ocupación en áreas COVID, pues a pesar de que hay algunas regiones donde se dispararon los casos como en San Francisco del Rincón, León o Purísima del Rincón, se tiene el beneficio en el estado de que hay una red hospitalaria con lo cual logran trasladar enfermos a otros lugares.

Informó que por esto a diferencia de otros estados donde se les llenan los hospitales, han despresurizado a enfermos menos graves en otro lugar.

Rodríguez Vallejo dijo que ha pedido que el tema de la vacuna anti-COVID no se politice, misma cuestión por la cual no ha aparecido en eventos de esta índole, pues es un tema técnico y tiene que llevarse correctamente.

“Si ustedes se fijan yo no me he aparecido en la vacunación, porque creo que es un tema técnico que hay que dejar que se lleve a cabo, le he pedido al Secretario de Salud que esté al pendiente, porque de los hospitales donde se está vacunando 43 son nuestros y se están vacunando a nuestro personal de salud también”, dijo.