Designa Gobernador a titular de Comisión de Búsqueda para desaparecidos y enoja elección

León.- El leonés Héctor Alonso Díaz Ezquerra fue designado por el Gobernador como el primer titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Los grupos organizados de familiares de desaparecidos “A tu encuentro” y “Sembrando Comunidad” mostraron en redes sociales su abierto rechazo. Ellos habían propuesto a José Gutiérrez Cruz, activista que los ha acompañado.

La confirmación del nombramiento la hizo vía Twitter Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Héctor Alonso @diezquerra, quien fue seleccionado mediante un proceso en el cual participaron varios aspirantes, estará al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

— Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) July 4, 2020

Buscan reforzar seguimiento de búsquedas

Derivado de la aprobación en mayo pasado de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato se establece que deberá instalarse una Comisión Estatal de Búsqueda, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas de conformidad con la dispuesto en la normatividad.

Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas”, indica la Ley.

El designado se presentó como una autopropuesta, además del respaldo de la asociación “A Manos Llenas” que firma su presidenta, Claudia Parra Medina.

¿Quién es Héctor Alonso Díaz Ezquerra?

Díaz Ezquerra tiene en su currículum una Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana (UIA) León y en su trayectoria laboral fue Delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el estado de Guanajuato (2012-2013).

En la materia específica de búsqueda de desaparecidos reporta que laboró (no dice el cargo) en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Gobierno federal de 2017 a 2019. Agrega que fue miembro del Comité de Ética de la CEAV y del Comité Técnico para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En su CV informa que en el periodo 2017-2019 “se crearon 19 delegaciones para que la CEAV lograra presencial nacional llevando a cabo gestiones, planeación estratégica para operación y funcionamiento de cada una de ellas”.

Por primera vez en estas nuevas delegaciones se consideró personal para llevar a cabo búsqueda de personas desaparecidas”.

En la convocatoria se registraron además: José Gutiérrez Cruz, Laura Cuevas Aguilera, Jorge Guillén Alfaro (quien retiró oficialmente su aspiración por otra oportunidad profesional), Eduardo Mota Fonseca, Rómulo Catalán Rosas.

Lo rechazan

En su cuenta de Twitter la organización “Sembrando Comunidad” publicó varios testimonios en video de familiares de personas desaparecidas que reclaman al Gobernador que les falló por elegir a una persona ajena a las familias.

“Llevo seis meses cargando esta lona, gritando en las calles el nombre de mi hermano, me reuní con ustedes como Gobierno porque creí que apreciarían a las víctimas e iban de verdad a tendernos la mano, gracias por hacernos perder el tiempo dándoles la sugerencia sobre la Comisión de Búsqueda”, expresó.

Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México, tuiteó: “Para el Gobernador no es suficiente tener un estado rebasado por la violencia que no ha dejado más que víctimas. Además, quiere poner a una persona sin experiencia al frente de la Comisión de Búsqueda. Su perfil no cumple con la Ley y la convocatoria”.

Raymundo Sandoval, activista de Derechos Humanos, señaló que el Observatorio “Designaciones” (impulsado por Fundar México y Artículo 19) estableció tres estándares para el proceso de selección del titular de la Comisión: transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, “y eso no se cumplió”, sostuvo.

