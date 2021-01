Dice Simental que director de Infopol renunció antes de chocar en estado inconveniente

Celaya, Guanajuato.- El director de Infopol Gerardo Manuel Hernández Chávez renunció de palabra el día jueves por tener otros proyectos y no por el video que se difundió en redes sociales donde se le puede ver en estado de ebriedad, después de haber chocado con una camioneta, aseguró el secretario de seguridad ciudadana Miguel Ángel Simental.

Habrá algunos cambios en esta semana, y (con respecto a los videos) eso fue en la madrugada, en ese momento no estaba en servicio, pero aún así se checará su comportamiento, iba en su camioneta particular, es su vida privada”, comentó el secretario de seguridad.

Resaltó que la ley es igual para todos, y si él (Gerardo Manuel) cometió una falta se le sancionará.

En ese caso sí llegó a un convenio, creó fueron daños mínimos, más bien fue su comportamiento, es lo que yo tengo conocimiento hasta ahorita, detalles no tengo, aún no he hablado con él, hoy en la mañana me filtraron los videos y hoy por la tarde platicaré con él", resaltó Simental.