Diputados del PAN exigen renuncien autoridades federales de Salud

León, Guanajuato.- Ante la incapacidad del Gobierno Federal para comprar medicamentos y vacunas y por las más de 100 mil muertes por Covid-19 en el país, diputados federales por el PAN exigen que los titulares del Insabi, la Cofepris y la Secretaría de Salud Federal sean retirados de su cargo.

En rueda de prensa virtual, el diputado federal panista, Éctor Jaime Ramírez Barba y secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados señaló que los diputados federales solicitaron a la Fiscalía General realizar las investigaciones por el supuesto robo de medicamentos para niños con cáncer ocurrido en octubre.

Referente al manejo de la pandemia por parte de la Federación señaló que se requiere de una epidemiología de precisión al haber ya suficientes evidencias para ir implementando políticas desde lo local que ayuden a fortalecer la economía.

"Resulta increíble que el Gobierno Federal siga teniendo esa resistencia a hacer las pruebas de Covid-19 y que siga también cuestionando el uso del cubrebocas.”

Todavía anoche López-Gatell anunciando los 100 mil muertos y sin cubrebocas, qué tipo de mensaje realmente está enviando y tú ves a los compañeros de la prensa que están frente a él y que tampoco traen cubrebocas", manifestó.

Por otro lado, tras el exhorto que hizo ayer el Congreso del Estado de Guanajuato al Poder Ejecutivo con el fin de que se reanuden de forma parcial las actividades en estancias infantiles y escuelas, el legislador federal enfatizó que cualquier exhorto que no vaya acompañado del Gobierno Federal no sirve.

"El exhorto que se hace si no va acompañado del recurso para hacerlo no sirve y ese es el problema del Gobierno Federal que no cree en los cubrebocas, no llega un sólo peso adicional para las pruebas de Covid-19 y no tiene la mecánica para aprobar mayor recurso para hacer el seguimiento del rastreo de los casos positivos.”

Los políticos tienen que tomar decisiones rápidas, pero deben estar basados en la ciencia y la ciencia no puede ser política y el problema con Hugo López-Gatell es que es un científico politizado y lo que diga el presidente es lo que él hace", reprochó.

Ramírez Barba dijo que el Semáforo Epidemiológico Federal no sirve de nada si no tiene relación con una lógica que dimensione el comportamiento de la pandemia y con el cómo tomar las medidas para realmente lograr el corte de transmisión del virus.

Agregó que actualmente ya hay suficientes evidencias para implementar políticas desde lo local que te ayuden a fortalecer la economía, sin embargo cuestionó qué apoyos ha brindado la Federación para pedir a la población que se confinen y no salgan de sus hogares.

"En el caso de cómo se maneja la información para los jóvenes que ya están hartos de 9 meses de medidas, nos hace falta comunicar diferente y que la comunidad participe mucho más en la toma de decisiones.”

Hay que ir aprendiendo de las evidencias, la ciencia avanza lentamente y tiene que ir demostrando cómo van mejorando las cosas", apuntó.

Ayer en su cuenta de Twitter @diputadospan, los legisladores panistas denunciaron que el Gobierno Federal minimizó la pandemia al no establecer una clara estrategia para enfrentarla.

Nuestra solidaridad con todas las familias mexicanas víctimas de las malas decisiones del @GobiernoMX. Minimizar la pandemia y no establecer una clara estrategia para enfrentar la crisis ha provocado que hoy estemos en una situación más que catastrófica. #100milFamiliasDeLuto", se puede leer en la publicación.

AM