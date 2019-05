Dudan de calidad de medicamentos para el VIH

Guanajuato capital.- La calidad de los antirretrovirales que se entrega en el sector salud podría bajar y la fecha de entrega de los medicamentos a los pacientes podría alargarse más advirtieron los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Erandi Bermúdez Méndez y Alejandra Reynoso Sánchez.

La legisladora federal aseguró que el Gobierno Federal está realizando compras directas debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene problemas para realizar todas las licitaciones que antes se hacían en las dependencias.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, presumió el ahorro de mil 700 millones de pesos que se ha dado en la compra de medicamentos para el tratamiento del VIH. Las compras se han realizado de forma directa.

Aseguró que durante una comparecencia de los responsables de compras de medicamentos en el Senado Mexicano se informó que en mayo se lanzarían las convocatorias, el 10 de junio habría un fallo y el primero de junio ya estaría el medicamento en todo el país, sin embargo, la legisladora dijo que los tiempos no corresponden.

Eso no da, es ilógico los que nos están diciendo, no da en los tiempos y aunque les dices y les explicas con peras y manzanas no entiende y siguen afirmado y 15 días después no hay licitación lanzada, entonces va haber un problema fuerte, esto lo advertimos nosotros el año pasado a principios de la administración cuando se hizo la reforma a la Ley Orgánica de la Administración, concentrar las compras de toda las dependencias, va a ser un problema por los tiempo y los procesos”, dijo.