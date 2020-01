Durante ataque, bar La Shula operaba a puerta cerrada

Celaya, Guanajuato.- El “Bar La Shula”, donde dos personas murieron y 17 más resultaron lesionadas el domingo en la madrugada, estaba cerrado desde hace más de un mes y cuando se perpetró el percance, informaron el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental y la encargada de Despacho de la Dirección de Fiscalización, Claudia Gabriela Ramírez Sancen.

Se le preguntó entonces qué había pasado y respondió: “Es que no estaba abierto, estaba cerrado, ya tenía más de un mes cerrado, yo se los puedo mencionar, yo personalmente lo revisaba y no sólo ése, sino varios y se encontraba cerrado con luces apagadas, adentro no se escuchaba, no teníamos reportes y a puerta cerrada no sabíamos que se realizaba, eso sí lo desconozco”, comentó la encargada de Despacho de la Dirección de Fiscalización.

Señaló que de acuerdo a las facultades de los reglamentos en establecimientos comerciales se clausuró el “Bar La Shula” siguiendo los artículos 70 fracción tercera y fracción octava 80, 81 y 82.

Señaló que el establecimiento cuenta con licencia y recalcó que no tienen conocimientos de hechos de sangre anteriores.

En este caso no necesariamente los establecimientos comerciales no sólo dependen de Fiscalización sino también del Estado, hay que revisar toda esa documentación y ver las medidas de seguridad dependiendo de los dos (Estado y Municipio)” señaló Ramírez Sancen.

Por lo que el bar está cerrado de manera permanente y se harán revisiones de manera de seguridad y por el momento no se va a abrir. Además serán acreedores de una multa por 75 Umas por los hechos de sangre.

El secretario de Seguridad Ciudadana señaló que trabajarán con los demás lugares de la ciudad para checar salidas de emergencia, y protocolos de seguridad con Protección Civil.

