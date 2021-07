Dejó de recibir Guanajuato 21 mil millones de pesos en 3 años

Guanajuato-. En los tres años que van del actual Gobierno Federal, dejaron de llegar a Guanajuato alrededor de 7,400 millones de pesos por año, lo cual significa que en los tres años han dejado de llegar al Estado 21 mil millones de pesos.

Más cero inversiones en varios rubros: carreteras, salud, educación, campo.

Así lo señalaron la diputada local panista Cristina Márquez Alcalá y Román Cifuentes, presidente estatal del PAN en conferencia de prensa.

Esto, al cumplirse hoy tres años de que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección como Presidente de la República, el dirigente estatal del PAN

Cristina Márquez dio varias cifras que ilustran cómo el Gobierno Federal ha relegado a Guanajuato.

Señaló que 11 mil 600 pesos se reciben por habitante del presupuesto federal, lo que nos coloca en el lugar 32, cuando somos la sexta economía del país.

Con esto se demuestra que el presidente no quiere a Guanajuato”, afirmó la legisladora.

Agregó que hay disminución del 72% en programa hidráulico y 48% en programa hidráulico.

“Esto significa que no le importa que haya carreteras y no le importa el derecho al agua.

“En salud llegan cero pesos, pero tenemos el mejor sistema de salud, gracias a los esfuerzos que se han realizado. También en cero peros apoyos para el campo, la educación, infraestructura carretera, de salud y de educación.

No sabemos qué pasó con los 69 mil millones de pesos de los fideicomisos, no hubo ninguna acción de rescate a los afectados por la pandemia. ¿Dónde están esos millones de pesos? ¿Por qué están llegando las vacunas a cuenta gotas?”, cuestionó.

La senadora Alejandra Reynoso Sánchez consideró que el Presidente de la República vive en un país que no es el mismo que gobierna.

El Presidente no se ha enterado que cada 5 días muere un niño con cáncer, que la gasolina aumenta. No se ha enterado que las remesas no las produce su gobierno, sino nuestros connacionales, pero qué triste que él lo presuma”.