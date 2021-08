Edecanes en León ganan desde 500 pesos hasta 3 mil pesos al día

León, Guanajuato - En eventos como Sapica, edecanes ganan entre 500 a 3 mil pesos al día por lucir su buena figura y atención.

En entrevista con cuatro personas dedicadas a esta labor, compartieron que aunque es una actividad que disfrutan y que les va muy bien económicamente, expresaron que hay una serie de retos que tienen que cumplir como: cuidar su alimentación, hacer ejercicio constante, mantenerse de pie durante ocho horas y siempre tener la mejor actitud y una sonrisa permanente, pese a estar tristes o molestas por alguna situación personal.

De acuerdo a las entrevistadas existen tres tipos de clasificaciones principalmente y es de esa forma en que basan el sueldo, siendo la triple A, la que mejor se cobra con sueldos por día de 2 mil hasta 3 mil pesos.

Para ser parte de esta categoría, comentaron que más allá de la experiencia es clave, medir más de 1,70, ser guapa y tener ‘buen cuerpo’.

Dentro de la misma categoría, contaron que para una mejor paga se considera el color de ojos de la persona, de su pelo y de su piel.

Comencé hace 8 años en este trabajo, y me gusta por la disponibilidad que tiene uno de su horario, así como el sueldo, que es bien pagado, aunque sí es pesado porque hay que estar mucho tiempo de pie, y cuidar mucho la alimentación previo al evento, durante el evento, siempre cuidar el peso, y pese a que te toque andar en tacones hay que estar paradas por ocho horas como mínimo”.

Comentó que le ha tocado trabajar en ocasiones hasta en dos eventos en un mismo día, sobre todo en la participación que realiza para grupos musicales en donde le lleva hasta siete horas y en ocasiones durante un mismo día ha tenido que trabajar 14 horas seguidas.

Jaqueline Araiza, quien desde hace cuatro años es edecan, compartió que su inicio fue participando como modelo en catálogos de moda.

Luego salieron las primeras activaciones, exposiciones, disfruto mucho mi trabajo, no es sencillo, pero me gusta y puedo trabajar en semanas únicamente cuatro días y me va super bien en el sueldo”, dijo.