Delitos de ‘El Marro’ no ameritan dejarlo en libertad: David Saucedo

León, Guanajuato.- Son tantos los delitos de alto impacto por los que está vinculado a proceso penal José Antonio Yépez, “El Marro”, que difícilmente pueda quedar en libertad, aunque un juez lo haya exonerado de un delito.

Se trata del secuestro y homicidio en grado de tentativa en contra de 18 servidores públicos.

El juez guanajuatense determinó que hubo fallas en el debido proceso en la acusación contra ‘El Marro’, por lo que no será juzgado por ese delito.

Sin embargo, el líder del Cártel Santa Rosa de Lima cuenta con imputaciones más graves que sería casi imposible que lograra salir del Altiplano.

“Tiene un abanico de delitos graves que no ameritan la libertad condicional por lo que no quedará en libertad José Antonio Yépez, “El Marro”, aunque se le haya exonerado del delito contra servidores públicos”, dijo en entrevista para AM David Saucedo, consultor y asesor en materia de seguridad.

El asesor recordó que el mismo Marro ha confesado en los videos que hizo públicos en redes sociales su autoría en secuestros, crimen organizado y venta de hidrocarburos, por lo que difícilmente será dejado en libertad.

José Antonio Yépez cuenta con imputaciones como el secuestro, delincuencia organizada, robo de combustible (huachicol), homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa, entre otros.

El Marro fue vinculado a proceso penal por el delito de secuestro agravado, pues el día de su captura, el 2 de agosto del 2020 en una de sus propiedades conocida como Las Gelleras, en el municipio de Juventino Rosas, fue liberada una mujer, de 52 años, que tenían privada de la libertad.

“El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador fue quien esta mañana dio la noticia de la exoneración de ‘El Marro’ y aunque lamentó la decisión del juez, debió explicar que es muy difícil que salga de prisión porque cuenta con delitos que no ameritan libertad condicionada, espero que en las próximas horas el gobierno federal salga a aclarar y explicar que este líder del crimen organizado no podrá salir de prisión”, puntualizó el asesor David Saucedo.