León, Guanajuato.- Paulo Juan Diego Alvarado González ya estrenó su credencial de elector para entrar a antros de León, pero aún le falta estrenarla en votación.

Acaba de cumplir 18 años y está emocionado porque contribuirá a elegir legisladores y alcalde o alcaldesa de León.

Siendo sinceros las elecciones no son un tema de conversación en mi bolita de amigos, claro que nos ponemos de acuerdo y se comenta poco por quién votaremos pero no es algo de lo que se hable siempre”, explica el joven.

“He visto propuestas y ya tengo al candidato por el que votaré, de hecho quedé con mis amigas de ir a votar temprano y después desayunar”, aseguró Paulo.

Cuando recibió su credencial veía lejano el día de ejercer su derecho a elegir quien lo gobierne, aunque se informa en medios, se formó opiniones de la mayoría de los candidatos por sus mensajes en video.

“No sé si preocupa, algunos de mis amigos y conocidos, una buena parte no votarán aunque ya tengan su INE, o sus papás no los dejarán o no tiene clara su decisión”, comentó en entrevista para AM.

Paulo asegura que no se dejará influenciar para emitir su voto.

La semana pasada que tomé Uber y me preguntó por quién votaría, le dije e intentó cambiarme por Morena, me pongo a pensar que hay mucha gente que nos ve y que nos quiere hacer cambiar de voto por ser menores o primerizos”, comentó.

Sin embargo aún tiene desconfianza sobre la transparencia de las elecciones.

“Hay videos donde te demuestran que se pueden borrar las marcas en la boleta, yo llevaré mi marcador”, platicó.

Elleportó que el voto en jóvenes de 21 a 29 años en las elecciones pasadas fue del 40% del total de este sector de la población, los superaron los jóvenes de 18.