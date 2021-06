Familiares de Fernando, presunto asesino de candidata Alma Rosa, se manifiestan en casillas

Yuriria, Guanajuato.- Familiares de Fernando “N.”, quien fue detenido por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable en el homicidio de la candidata de Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán; salieron en esta jornada electoral para manifestarse en las casillas y exigir justicia.

Con pancartas con consignas como “Inocente, que se haga justicia”, “Si Fernando fuera culpable el pueblo no estaría con él” y “Queremos a Fernando Libre”, entre otras, los ciudadanos salieron a las calles de la comunidad de Loma de Zempoala

Ciudadanos se manifestaron en casillas de votación para exigir la liberación del presunto asesino de la candidata Alma Rosa Barragán. Foto: Alejandro Domínguez.

Fernando se encuentra detenido en el penal de Celaya, es acusado de haber asesinado a la candidata de Moroleón durante un mitin; sin embargo, familiares aseguran que él se encontraba en otra ciudad cuando ocurrió el ataque e incluso mostraron fotos y videos como presunta prueba.

Marchan por liberación de Fernando en las casillas

Familiares, amigos, conocidos de esa localidad de donde son originarios, decidieron hacer una marcha por las calles como protesta por la detención del habitante de Loma de Zempoala; clamaban Justicia y Fernando es inocente, al término del recorrido llegaron a una casilla para insistir en la inocencia del inculpado.

Varias personas de la localidad se han solidarizado con la familia de Fernando, al referir que si el detenido hubiera participado en ese atentado no estarían apoyando esta causa, piden a la autoridad competente que no lo vincule a proceso por el delito de homicidio, es un delito del cual no cometió.

En las elecciones 2021 se manifestaron para exigir justicia para Fernando, presunto asesino de la candidata Alma Rosa Barragán. Foto: Alejandro Domínguez.

La audiencia del detenido se ha llevado de manera privada a petición de la Fiscalía de Guanajuato, debido a que tiene órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar, al hacer público estas sesiones podría echar a perder la investigación, mañana lunes se reanudará nuevamente la audiencia.



DA