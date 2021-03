Elecciones 2021. Destruirá INE casi 4 mil credenciales que no fueron recogidas

Guanajuato, Guanajuato.- El INE dio de baja 3 mil 889 credenciales para votar tramitadas en 2019 que no fueron recogidas a más tardar el 28 de febrero pasado.

Se trata de credenciales para votar que fueron solicitadas en 2019 y que no fueron recogidas por sus titulares, siendo la fecha límite para hacerlo el pasado 28 de febrero.

La ley electoral establece como fecha límite para recoger la credencial el último día de febrero del segundo año posterior al que se haya realizado el trámite de solicitud y que, de no acudir, los registros serán cancelados, es decir, serán excluidos del Padrón Electoral y las credenciales correspondientes serán destruidas.

En sesión ordinaria a distancia, la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores del INE realizó la lectura de las micas para aplicar su baja en el Padrón Electoral ante la presencia (virtual) de los representantes de partidos políticos.

Estas credenciales quedan resguardadas por la Vocalía del Registro Federal del INE en Guanajuato para su posterior destrucción y reciclaje.

La Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores es el órgano colegiado responsable de dar seguimiento a la integración, actualización y depuración del Padrón Electoral en la entidad y está integrada por representantes de Partidos Políticos con registro a nivel nacional y funcionarios del Instituto.



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.