Apaseo el Alto, Guanajuato.- La candidata a la alcaldía por la coalición PRI-PRD, Evelia Zetina Mandujano, mostró su molestia al no poder dar a conocer a la población su derecho al voto, debido a que en la casilla que votó, no dejaron que se tomara una fotografía.

Evelia acudió a la casilla ubicada en las inmediaciones del templo de San Andrés Apóstol, en el Jardín Principal.

Tengo una molestia no se me permitió dar a conocer que estoy ejerciendo mi boleta en las urnas ni de una selfie de que llegue al lugar. No se me dejó dar a conocer ante mi población y municipio que fui a ejercer mi derecho porque no me dejaron tomarme foto”, comentó la candidata.