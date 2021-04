Celaya, Guanajuato.- Antonio Chaurand señaló que no habrá más acuerdos con Carmen Castrejón, candidata a la alcaldía de Celaya por Morena y que seguirá la impugnación ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Señaló que fue una decisión complicada de tomar, la analizaron con los compañeros de la planilla y decidieron ceder por el bien del partido y por el bien del proyecto.

Después de esto hubo un siempre si, siempre no y luego siempre si y luego siempre no; para nosotros esto es algo muy serio. No podemos estar jugando, el tiempo ha pasado, han transcurrido tres días sin llevarse a cabo actividad del partido y a nosotros no nos ha gustado nada, de tal forma que acordamos con todos los compañeros que seguiremos como habíamos dicho desde la última vez, con la impugnación y esperando el resultado”, declaró el doctor.