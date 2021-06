Redes Sociales Progresistas 'culpa' a Morena y PAN por perder registro

León, Guanajuato.- José Luis Zúñiga Rodríguez, comisionado nacional de Redes Sociales Progresistas, lamentó que el partido no haya alcanzado el porcentaje de votos para mantener su registro, pese a ganar las alcaldías de dos municipios de Guanajuato.

Zúñiga Rodríguez señaló que la victoria en Jaral del Progreso y San Diego de la Unión son importantes para el partido, no obstante, perderán el registro por no alcanzar el 3% en Guanajuato, ni en el resto del país.

El comisionado nacional de RSP acusó que el partido no pudo obtener mejores resultados debido a que Morena y el PAN estuvieron “comprando votos”.

Afirmó que hubo guerra sucia en el proceso electoral e incluso un candidato fue agredido en San Luis de la Paz por supuestos simpatizantes de Luis Gerardo Sánchez, alcalde con licencia de dicho municipio, después de documentar la compra de votos en una casilla.

Teníamos buenos candidatos a pesar de que solo pudimos registrar 24 municipios y teníamos buenas perspectivas, buscábamos ganar cinco municipios, pero solo logramos dos, esto es un orgullo para nosotros por ser un partido pequeño y ganar dos municipios no lo tiene ni el PVEM, ni Movimiento Ciudadano, ni otros partidos que tiene poco tiempo”.

Comentó que la contienda electoral no se da en condiciones parejas para todos los partidos, y acusó que por ejemplo, el PAN sacó ventaja de recursos estatales y Morena de los programas federales.

El PAN hemos visto que suelta muchísimo dinero con la compra de votos porque tiene recursos del gobierno del estado y Morena de la misma manera un gran derroche de recursos soltando despensas con los servidores de la nación y recursos federales”.