Impugnarán mujeres priístas candidatura de Ruth Tiscareño

Guanajuato, capital.- Un grupo de 14 mujeres y un hombre priístas anunciaron que impugnarán ante el IEEG la candidatura de Ruth Tiscareño Agoitia al número uno de la lista de diputados locales plurinominales del PRI. También la desconocieron como su candidata.

Dejamos en manos del IEEG que ellos avalen si es legal o no esta planilla", afirmó la exdiputada local Luz Elena Govea.

Además la regidora capitalina María Esther Garza Moreno cuestionó la legalidad de los documentos con los que se registró Tiscareño ante el Instituto Electoral.

"Ruth no tiene la residencia (en Guanajuato), con qué papeles se presentó y quién le dió la residencia? ¿Quién de qué municipio le dió la residencia? Varias situaciones legales nos están pisoteando", reclamó.

Se sienten agraviadas y pisoteadas

Y es que no están en desacuerdo con la candidatura de Tiscareño porque no es de Guanajuato y no tiene por lo menos 2 años de residencia aquí, que es un requisito legal para ser candidato.

Sí estamos agraviadas doblemente. ¿Qué va a pasar con el PRI? me duele el corazón pero va a desaparecer. Habiendo aquí gente capaz, luchona, entrona", reclamó Esther Garza en conferencia de prensa.

"No permitiremos que nos arrebate lo que hemos trabajado y a lo que tenemos derecho", agregó.

"Más que un agravio a las mujeres es un agravio para mujeres y hombres, es momento que en el PRI dejemos de jalonearnos", añadió Govea.

Desconocen a Tiscareño

Decirle a Ruth que no la reconocemos, que no nos representa le decimos que se vaya.

"Esto es realmente un atropello el sentimiento de pertenencia. Sí nos sentimos agraviadas. Vino a arrebatarnos lo que no sé si allá (en San Luis Potosí) no la quieren", expresó Avelina Aguilar, consejera municipal y estatal.

Eduardo Knapp Aguilar, expresidente municipal de la capital y único hombre presente en la conferencia de prensa, declaró: "Esteves un hecho preocupante, grave, muy grave.

"De nueva cuenta el comité ejecutivo nacional no se está demostrando qué Guanajuato no les importa, a pesar de que somos de los estados con mayor votación.

"Guanajuato no les importa a pesar de que ellos siempre vienen a pedir el voto, a que los ayudemos, a decir que Guanajuato es primordial.

"Esto nos demuestra una vez más que pueden pisotearnos, por eso hoy exhorto a todos los priistas que rechacen esto", manifestó.

