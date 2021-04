Tribunal Electoral falla a favor de César Prieto; IEEG “se toma su tiempo” para ratificarlo

Salamanca, Guanajuato.- El Tribunal Electoral falló a favor de César Prieto Gallardo para que ocupe la candidatura a la alcaldía de Salamanca por parte de Morena, pero el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) se ha tomado con calma el proceso para ratificar su candidatura.

Morena “tumba” a Betty Hernández; va César Prieto por alcaldía de Salamanca

A inicios de mes, fue rechazado el registro del candidato César Prieto Gallardo como candidato de Morena a la alcaldía de Salamanca por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Guanajuato (IEEG) tras no cumplir con los criterios de paridad de género, además de no entregar su documentación de cartas de residencia, constancia de inscripción al padrón electoral y otros documentos.

Este martes por la mañana, el equipo de comunicación social del candidato de Morena a la alcaldía de Salamanca, César Prieto Gallardo, informó a AM que el tribunal electoral resolvió a favor del candidato de Morena luego de su registro fuera rechazado, pero por parte del Instituto Electoral Del Estado de Guanajuato no ha llevado a cabo el proceso de aprobación.

El tribunal electoral ya resolvió a su favor y ayer el IEEG tendría que haber sesionado para hacer oficial el registro pero no no lo han hecho, no tienen prisa ni pena”, se informó por parte del departamento de comunicación social del candidato de Morena.