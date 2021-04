Elecciones Salamanca 2021: candidatos van por la seguridad

Salamanca.- A 18 días de haber empezado las campañas electorales, los candidatos que buscan la alcaldía de Salamanca han logrado visitar diversas colonias y comunidades del municipio, en donde los candidatos han externado sus propuestas a los ciudadanos y los invitan a votar por ellos.

En este caso, el candidato independiente Juan Carlos González Muro externó que buscará trabajar en materia de seguridad, y su base principal en su mandato es la conciliación y coordinación con los diferentes órdenes de gobierno.

Yo voy a conciliar. No me vengo a pelear con nadie. Yo creo que la confrontación no nos lleva a nada. Necesitamos conciliar y es muy importante que conciliemos a los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, para que el esfuerzo sea en una sola dirección. Porque hemos estado viendo que son esfuerzos aislados de cada corporación de seguridad, y estoy convencido que tenemos que unificar esa coordinación para que sea más eficiente nuestra seguridad”, detalló González Muro.