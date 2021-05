Villagrán, Guanajuato.- Con el puño en alto y una actitud inquebrantable es como se mostró Cinthia Teniente, candidata a la alcaldía de Villagrán por Morena, junto con su equipo de trabajo, luego de que su casa de campaña fuera vandalizada.

Una llanta incendiada bastó para ocasionar un daño de consideración en la puerta principal al domicilio, denominado por los simpatizantes del partido como la “Casa del Pueblo”.

A través de sus redes sociales, la candidata de Morena a la alcaldía de Villagrán publicó un vídeo de poco más de un minuto en el que aparece acompañada por los integrantes de su planilla, justo frente a las instalaciones de su casa de campaña luego de que fueran vandalizadas.

Cinthia Teniente acusó que lo ocurrido representa la intimidación y amenazas de las cuales han sido objeto, pues con anterioridad ya habían sido blanco de vandalismo en las bardas del mismo inmueble.

“Me encuentro justamente afuera de las instalaciones de dónde antes se atendía a miles de villagranenses, y el día de hoy ha sido vandalizada la entrada principal. Es muestra de la intimidación, de las amenazas, y sobre todo del temor que tienen a seguir avanzando en este proyecto que es por el rescate y el bienestar social de Villagrán” señaló Cinthia Teniente en su video.

Ante la situación, la candidata solicitó a través de sus redes sociales que el gobierno actual tome cartas en el asunto, con la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad para intentar detener al o los responsables.

Esto debido a que la llanta que dañó su entrada estuvo ardiendo gran parte de la madrugada y ninguna autoridad acudió al lugar.

Villagrán actualmente es gobernado por Nueva Alianza, cuyo alcalde Juan Lara Mendoza pidió licencia para hacer campaña por la reelección por el mismo instituto político para las elecciones de este 2021.

En tanto que la candidata de Morena fue regidora por el PRD en el trienio 2015-2018 y reelecta en 2018-2021, partido del que se separó para sumarse a las filas de Morena. Está casada con el diputado federal por Morena, Emmanuel Reyes Carmona.

Están desesperados, me han amenazado, me quieren detener a como dé lugar, porque saben que Morena va a ganar, pero no me bajo, ni me rajo”, agregó la candidata de Morena.