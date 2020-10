Ella desafió las costumbres machistas y ahora es un ejemplo para sus pacientes

León, Guanajuato.- “Trata a la gente como quisieras ser tratada”...Es la frase que ha acompañado todo el ejercicio médico de la especialista en neurología María de la Luz Villalpando Gueich.

La doctora se ha dedicado a ayudar a los demás, una misión que comenzó siendo una niña, a pesar de los ambientes que trataron de limitarla y dedicarse a “profesiones para mujeres”.

Me fascinaba la concepción humana, cómo de una mujer nacía un ser humano complejo y maravilloso. No fue fácil, pues comencé desde abajo, sin tener familiares médicos, en un lugar muy pobre, y donde la idea de una mujer doctora era impensable, por la cultura machista de esa época, me decían que fuera maestra en lugar de doctora”, platicó.