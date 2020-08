En San Juanico la mayoría desestima contagios por Covid-19, otros sí se protegen

Celaya.- Saber que la colonia San Juanico ocupa el segundo lugar de más casos confirmados de Covid-19, dividió opiniones entre los habitantes.

Para algunos no es tanto, ya que no conocen casos cercanos de contagio, otros señalan que si es verdad, ya que han conocido a personas contagiadas o ellos mismos se han enfermado.

En un recorrido de AM por dicha colonia se pudo ver que la mayoría de la gente no usa cubrebocas, otros sí se cuidan.

Yo no he salido, procuro quedarme en casa, porque si he escuchado que aquí está muy fuerte; ahorita salí sin cubrebocas porque se me olvidó, pero me regreso porque en la tienda y en la papelería yo creo no me van a dejar entrar”, comentó Martha Hernández.

Ella dijo que para cuidarse, sanitiza su casa, usa careta, tapete sanitizante y gel antibacterial.

Una señora que la acompañaba comentó que no sabía de casos.

Sí estoy enterada, aquí han habido muchos casos, me dijeron que eran como 52 personas, y es que la gente sale sin cubrebocas, en el tianguis (que se hace los viernes) casi nadie anda con protección, ni los vendedores”, comentó Patricia.

Dijo también que las autoridades de salud no han visitado su casa, pero si le gustaría que hubiera más propaganda porque la gente no entiende y no se cuida.

Isabel a su vez comentó que si sabe de varios casos de Covid, pero de ningún muerto, y que en la segunda y tercera sección es donde hay más casos.

La semana pasada, había una camioneta que estaba diciendo que se usará el cubrebocas y me parece buena la medida”, señaló Isabel.

Yo tuve Covid, pero ya me cure, (¿y porque no usas el cubrebocas?) porque ya me dio, ni fui a atenderme, pero si tenía los síntomas, dolor de cabeza, no podía respirar, dolor del cuerpo pero ya estoy bien”, comentó Ivonne.

Finalmente, Patricia Herrera señaló que debe haber más propaganda para que la gente haga caso y así ponerle fin a la pandemia.

Si sabía que hay muchos casos aquí, pero es que la gente no se cuida, anda sin cubrebocas: mis hijos y yo tenemos todas las medidas, gel, cubrebocas, cuidamos la distancia, ojalá haya más visitas”, puntualizó.

SSG trabaja en colonias de Celaya para disminuir casos de Coronavirus

Del 10 al 24 de agosto la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que visitó casa por casa en las colonias del municipio de Celaya, con la finalidad de brindar orientaciones sobre medidas de prevención del Covid-19.

Se informó que durante esos 14 días se brindaron siete mil 582 orientaciones a la población en las colonias: Los Naranjos, San Juanico 3ª sección, Álamos poniente, Villas de los Álamos, La Misión, Girasoles 1, 2 y 3, Villas del Bajío, Villas de Helguera, Los Olivos, La Herradura, Las Flores, Las Américas, San Antonio, Lindavista, Emeteria Valencia y Zona Centro.

Asimismo, se dio a conocer que en dichos lugares se capacitó a agentes y procuradores de salud, que son personas que habitan en la zona y de manera voluntaria asumieron la corresponsabilidad para participar activamente en replicar la información con sus familiares y vecinos sobre conocer los signos y síntomas, medidas de prevención como el correcto lavado de manos, mantener la sana distancia, cuidar a los más vulnerables, evitar lugares concurridos, el uso correcto del cubrebocas, entre otros.

Daniel Díaz Martínez, titular de la dependencia, informó que trabajaron de manera coordinada con dependencias municipales como Desarrollo Social, Salud y Servicios Municipales.

Además, explicó que las colonias fueron seleccionadas al ser las que mayor número de casos de Covid-19 presentan en el municipio, quedando a cargo de las dependencias municipales las zonas rurales para replicar esta estrategia.

Añadió que involucrar a la población en este tipo de actividades fomenta y refuerza la colaboración entre sociedad y gobierno para terminar con la cadena de transmisión del coronavirus.

El Secretario de Salud indicó que capacitaron a 19 comités de salud de las colonias intervenidas, se formaron ocho mil 154 procuradores de salud y 178 agentes, además de realizar la entrega de insumos como cubrebocas, alcohol en gel y folletos con información respecto a la enfermedad a las personas más vulnerables.

Durante los recorridos se distribuyeron diez mil 398 cubrebocas, los cuales, dijo, son en gran parte resultado de las donaciones recibidas mediante el reto “Rompe la cadena de transmisión del coronavirus”, impulsado por la Jurisdicción Sanitaria III desde el pasado mes de julio, lo cual permite dotar de manera gratuita a la población con esta herramienta de protección para cuidar de su salud a las personas beneficiadas al recibirlo así como a quienes las rodean.

Trabajan también en descacharrización

Otra actividad desarrollada durante estas dos semanas fue la campaña de descacharrización, que apoyó para disminuir los riesgos de contraer dos padecimientos de manera simultánea, coronavirus y dengue, ya que al sacar y deshacerse de objetos que se encontraban en las viviendas, se eliminan potenciales criaderos de mosco transmisor del dengue, así como evitar que los objetos que no se utilizan puedan alojar el virus y ser un punto de contagio de Covid-19.

El Secretario de Salud mencionó que gracias a las descacharrizaciones se eliminaron casi 40 toneladas y media de objetos.

Finalmente, agradeció a la población por su participación en las actividades y lanzó la invitación para informarse y atender las medidas que eviten el incremento de contagios del coronavirus.

