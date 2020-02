En abril arranca Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato

León, Guanajuato.- La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del estado de Guanajuato estaría operando a más tardar en abril, así lo informó la presidenta de la la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La legisladora enfatizó en que la desaparición de personas en la entidad es un tema prioritario en la agenda legislativa, por lo que van a buscar que las leyes en la materia se aprueben antes de que termine el presente mes.

"Yo me he comprometido y he dicho públicamente que en el arranque de este periodo es prioritario para la aprobación de estas normas, yo cálculo que a finales de febrero será la aprobación y sepan que el ejecutivo está trabajando en la emisión de la convocatoria y yo estaría con la intención de que se realice de forma rápida, sin demeritar la importancia que tiene para que entre marzo y abril ya podamos contar con una Comisión de Víctimas, como de Búsqueda de Personas que sea funcional y operativa".

Señaló que la semana pasada el Congreso Local recibió un documento con observaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para mejorar la Ley de Desaparición Forzada y la Ley de Víctimas. Además de que la próxima semana se van a reunir con los colectivos para informarles sobre cuáles de sus sugerencias se incluyeron en el dictamen.

Revocación de mandato no debe ser arma política García Muñoz Ledo comentó que se debe vigilar que la figura de revocación de mandato no se utilice como herramienta política. Añadió que el incremento en los índices delictivos no es motivo suficiente para destituir a una persona que obtuvo un cargo público mediante el voto popular.

En la presente semana el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre presentar una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para facilitar la revocación de mandato sobre todo cuando los Ayuntamientos incumplan sus obligaciones de seguridad con los ciudadanos.

Tras esto, la diputada del PAN expresó que se va a analizar la iniciativa. Sin embargo, considera que el incrementar de los índices delictivos es insuficiente para destituir a un Alcalde, ya que, el problema compete a los tres niveles de gobierno.

No conozco la propuesta, pero entiendo que hubo un pronunciamiento del verde y la vamos a revisar. Lo que yo quiero destacar es que estás figuras de revocación de mandato son en extremo delicadas, porque si bien tienden a quitar de su cargo a un servidor público electo popularmente, no podemos quitar".

Falta que alcaldes hagan su trabajo

Tras el ataque de policías de Celaya a elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que se registró la semana pasada, que derivó en la detención y vinculación a proceso de los elementos municipales por el delito de tentativa de homicidio.

Libia Denisse dijo que los mecanismos de vigilancia para policías son efectivos. No obstante, falta voluntad y que los alcaldes "hagan su trabajo" para evitar la colisión con el crimen organizado.

"Mecanismos no faltan, las leyes y lineamientos están ahí, lo que hace falta es que los alcaldes hagan su trabajo que les toca", concluyó.

