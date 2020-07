Entre gritos y empujones. Se confrontan FRENA y simpatizantes de AMLO

Irapuato, Guanajuato.- Manifestantes que se encontraban a favor y en contra del Presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, en la XII Zona Militar, se hicieron de palabras y de empujones al expresar su opinión respecto a AMLO.

En la entrada de la zona, se plantaron desde muy temprano personas seguidores pertenecientes a agrupaciones de comerciantes y a la asociación de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales le daban la bienvenida al municipio y quienes también le mostraban muestras de cariño por medio de cartulinas.

Sin embargo, integrantes del Frente Nacional Anti Amlo (FRENA), se pusieron frente a ellos para exigir la renuncia del Presidente, movimiento que han hecho desde hace varias semanas caravanas.

Durante varios minutos cada quien apoyó a su causa, por una parte se encontraban los seguidores de AMLO, quienes gritaban “Es un honor estar con Obrador” además de traer pancartas con mensajes que decían “Bienvenido Andrés Manuel”, “En Guanajuato apoyamos la 4T, no robar, no mentir, no traicionar” y “Gracias por apoyar a los guanajuatenses que estamos a merced del cártel más peligroso, el gobierno prianista”, entre otros.

Por otra parte se encontraban los de FRENA quienes alzando la voz cantaban al unísono “Fuera López”, ademas de también portaban cartulinas con mensajes que decían “López Guanajuato te reprueba” y “#AMLOVETE YA porque NO al comunismo”.

Ambos llegaron a la XII Zona Militar durante la visita de López Obrador a Irapuato. Foto: Julieta Ortiz.

Minutos más tarde se unieron a la manifestación integrantes de Chalecos México, quienes realizaron una caravana desde el norte de la ciudad y recorrieron bulevar Paseo Solidaridad hasta la entrada de la Región Militar, estos se sumaron a la manifestación, pero ellos pidiendo que se respeten los derechos de los mexicanos.

A esto también se sumaron integrantes de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) quienes llegaron apoyando a López Obrador y quienes buscaban reunirse con él.

Comienzan enfrentamientos

Luego de haber estado comprometidos en sus asuntos, los manifestantes se hicieron de palabras y cada quien argumentaba a favor suyo, a esto se sumó una caravana de 8 autos quienes apoyaban a López Obrador y quienes comenzaron a circular por la zona en diversas ocasiones, por lo que integrantes de FRENA comenzaron a gritarles “Fuera Obrador”.

Acto seguido comenzaron a gritarse unos con los otros, llegando a tal punto de que seguidores de AMLO, empujaron a una mujer de la tercera edad, argumentando que ésta se encontraba a en su espacio y que debía moverse a donde estaban “los suyos”.

Un hombre, integrante de FRENA, interfirió y trató de hablar con ellos, sin embargo, las personas comenzaron agredirlo verbalmente y no logró llegar a un acuerdo con ellos.

Esperaban salida de AMLO

Tanto seguidores como opositores del Presidente de la República, esperaban que este saliera de la XII Región Militar, sin embargo, abandonó el lugar en helicóptero, para dirigirse a la refinería Ing. Antonio M. Amor, donde seguirá con su agenda programada.

Cabe señalar que un día antes de su visita, el plan original era realizar un recorrido por el Cuartel de la Guardia Nacional de Irapuato, pero éste fue cancelado.

AM