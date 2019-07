Es histórico ser agentes de transformación en la sociedad: jóvenes consejeros

Alejandra Estefanía busca cambiar la percepción sobre los policías

Como nunca antes los jóvenes habían tenido voz y voto en las decisiones de gobierno y sociedad en un modelo de participación como no se tiene referencia en México y el mundo. En voz de los propios jóvenes consejeros, dicen que es histórico ser agentes de transformación de la sociedad.

Tras una Reunión de Jóvenes Consejeros con el presidente municipal, Héctor López Santillana, dan su punto de vista sobre la participación que tienen en los consejos consultivos y directivos de organismos municipales y paramunicipales.

ALEJANDRA LUCHA POR CAMBIAR LA PERCEPCIÓN SOBRE LOS POLICÍAS

Alejandra Estefanía Moreno Villegas, vecina de la colonia Colinas de Santa Julia, de 27 años de edad, es egresada de la carrera de Administración Pública, de la Universidad de Guanajuato, actualmente está participando en el Consejo Directivo de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León; a la par es Contralor Ciudadano, y participa en actividades de alto impacto de la administración “En el cual hacemos propuestas para mejorar el gobierno”, explica.

“Estoy muy emocionada en formar parte de este Consejo; me encantaría representar todas las necesidades de los cadetes y las cadetes. Son bastantes los jóvenes que ingresan, aprovechar que somos bastantes jóvenes en el municipio, y que tenemos ideas para participar en la construcción de un León mejor”, dijo.

En cuanto a la idea del presidente municipal, Héctor López Santillana, de que los jóvenes son quienes impulsarán a los adultos para subirse a la ola de la tendencia mundial, dice: “Estamos en una generación en la que hay que tomar riesgos, creando una cultura más preventiva, no tanto correctiva. Ver las responsabilidades de los actos y planear hacia el futuro en las decisiones que tomamos hoy en día”.

Sobre la seguridad pública dice: “La inseguridad nunca se va a terminar, pero sí debemos de luchar por disminuirla, creo que en lo que tiene que ver con la Academia, lo que me corresponde, crear una cultura distinta sobre los policías; en muchos otros países es mucho orgullo ser policía, excepto en México. Debemos de impulsar una cultura en la que se respete al policía, y que haya esa correlación entre ciudadanos y policías, para que hagamos mancuerna entre ciudadanos y autoridad, yo estoy en una instancia entre las dos partes y me permite proponer formas y soluciones. No es fácil ser policía pero creo que con el impulso de los jóvenes, vamos a lograr esa cultura de respeto mutuo”.

POR UN MODELO INTEGRADOR DE LA SOCIEDAD Y EL MUNDO: BRUNO ADRIÁN

Bruno Adrián Cervantes Rodríguez, de 29 años de edad, vecino del fraccionamiento La Yesca, egresado del Tecnológico de Monterrey en Creación y Generación de empresas; con un posgrado en energías renovables; y diplomado en Dirección Estratégica por la Universidad de Navarra, participa en el Consejo Directivo del IMPLAN.

“Lo que representa la participación de los jóvenes en los consejos (consultivos y directivos) es una visión más completa, más mixta, sobre lo que los jóvenes tenemos como visión de futuro, y lo que comentaba el alcalde sobre esta visión más fresca más renovada en cuanto a temas intangibles, que en teoría entendemos un poco mejor para poder aprovechar las oportunidades de crecimiento que están surgiendo en nuestra ciudad, en la región y en el mundo.

Sobre los cambios en el mundo en el aspecto socioeconómico y político en el reacomodo mundial, dice: “Ese deterioro de los sistemas y la nueva reconfiguración en el mundo, creo que es consecuencia de que el modelo que tenemos actualmente no funciona para todos, entonces es necesario que veamos ese nuevo modelo y tomar ejemplo de los modelos que funcionan actualmente. Se requiere que generemos un modelo económico consciente, de todos los que integramos la sociedad y no solo de ciertas partes, sino tener una visión que nos integre a todos y el hecho de que se están generando bloques, son grandes pruebas piloto de ideologías que se están implementando y que se van a ir refinando y vamos a tener que terminar en una sola, en donde puedan converger todos los actores sociales.

“Por el simple hecho de que en un momento nos enteramos, en segundos, de lo que está pasando en el otro lado del mundo, ya no estamos limitados de lo que se está haciendo en nuestra colonia, en nuestra ciudad o en nuestro país, sino que tenemos una visión muy amplificada y muy especificada de todo lo que pasa en todas partes del mundo, por ello se va a tener que generar una visión integradora de solución de problemas”, concluye.