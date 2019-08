Es insuficiente única ventanilla para denunciar acoso en UG

Guanajuato capital.- Estudiantes de distintas escuelas de la Universidad de Guanajuato presentaron un pronunciamiento a la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato para proponer que se creen ventanillas de denuncia contra el acoso por campus o división y que se creen protocolos distintos para universitarias y jóvenes del nivel medio superior.

Las jóvenes entregaron el documento en la oficina del rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino y esperaran a ser recibidas por la autoridad universitaria. El documento entregado contiene cinco puntos específicos.

Entre ellos resalta la solicitud de agregar una ventanilla de atención para casos de acoso en cada campus o en su defecto a cada división, pues resulta insuficiente la única que creada a través de UGénero y esto no permite no cumplir con el principio de atención de inmediatez.

Pasantes reciben denuncia de acoso

La alumna Mónica Miguel Muñoz Olmedo explicó que en el pronunciamiento también solicitan la creación de protocolos distintos para jóvenes de superior y media superior, pues dijo que la atención debe ser distintas debido a que en el segundo caso se trata de menores de edad.

“No puede regir uno sólo a toda la comunidad universitaria porque en el caso del nivel medio superior, estamos hablando de menores de edad en la mayoría de los casos...nos pronunciamos a favor de este proceso, como todo proceso aunque parezca que se no atiende bien, siempre va a ser perfectible, tenemos un paso dado, ya tenemos un programa, hay que mejorarlo, hay que hacer que se trabaje de la mejor manera posible”, resaltó la alumna.

También criticaron que los pasantes que atienden en la unidad de salud en los centros educativos sean los designados para recibir las denuncias de acoso, pese a que resaltaron la confianza en la que tienen en su preparación.

No quieren a Rosalía Carrillo

Además pidieron al rector incluir a académicos con experiencia en programas de atención de víctimas y rechazaron la intervención de la doctora Rosalía Carrillo, quien durante la comparecencia de autoridades universitarias con diputados mencionó que el empoderamiento de las alumnas podría ser capaz de detener los casos de acoso que se están viviendo en la institución.

“Lo único que le pedimos al rector es que tomen en cuenta la voces hacia adentro porque tenemos gente que ha atendido programas muy grandes de atención a víctimas, entonces no entendemos porque no están ahí… acá estamos, estamos participando, ya se acabó el tiempo de solamente ponerse en contra y no proponer”, concluyó la vocera de las estudiantes.