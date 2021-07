Esperan comerciantes de la Feria mejores ventas

LEÓN, Gto.- A nueve días de que concluya la Feria de Verano, comerciantes y expositores tienen la ilusión de que repunten las ventas y lograr sacar por lo menos la inversión.

Señalaron que aún con el descuento del 20% que les hicieron, han tenido que pagar 28 mil pesos por los espacios donde expenden sus productos y las ventas siguen bajas.

“La Feria de León es sagrada y la más importante en el país. Veníamos con toda la ilusión a esta Feria de verano, pero la verdad es que no se han cumplido las expectativas; no ha estado a la altura de lo que se ofreció, han faltado atractivos, espectáculos gratuitos”, dijo Manolo Becerra, de la panadería San Sebastián, con 30 años de estar presentes en la Feria.

Hay desilusión entre muchos comerciantes, quienes señalaron que hasta están cobrando cinco pesos por persona para entrar a los baños.

Dijeron que aún con la entrada gratis y todos los protocolos sanitarios, no ha habido un día en que se haya tenido que impedir el acceso a los visitantes porque se rebase el máximo aforo permitido.

Negocios tradicionales y “clásicos” (como les llaman) como la panadería de Lulú, con el famoso pan de soya relleno de cajeta de membrillo; las Gorditas Tarascas, los huaraches de Huarachín y Huarachón, y las famosas empanadas de la San Sebastián, no dejan de tener gente, pero son contados los que venden.

Los comerciantes esperan el apoyo de los leoneses para que acudan a las instalaciones feriales durante los últimos días del evento.

Los visitantes podrán encontrar una gran variedad de antojitos mexicanos, seguridad sanitaria y policiaca.

“Esperamos un repunte en las ventas, pues la verdad que no estamos sacando ni la inversión; creo que esta feria se puede calificar como un fracaso”, dijo Luis Alberto Rocha, vendedor de hot dogs.

