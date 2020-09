Estiman que Federación deje a Guanajuato sin 5 mil millones de pesos

León, Guanajuato.- Guanajuato podría recibir un castigo en el Presupuesto Federal para el 2021 de hasta 5 mil millones de pesos menos a lo que se le asignó en el presente año. Así lo estimó la diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso Local, Alejandra Gutiérrez Campos.

Los legisladores hablaron sobre el recorte que estiman para Guanajuato. Foto: Bryam Torres.

En rueda de prensa acompañando por el presidente del PAN en Guanajuato, Román Cifuentes, los diputados federales, Éctor Jaime Ramírez Barba y otros legisladores federales, Gutiérrez Campos señaló que en el análisis preliminar del Proyecto del Presupuesto de Egresos Federal suman recortes por más de 2 mil 300 millones de pesos únicamente en gasto federalizado.

Así los recortes

Aunque, en cada anexo del documento que han revisado hasta el momento se suman recortes en distintos rubros como la desaparición del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), la baja a solo 150 millones para el proyecto del Zapotillo, el retiro de más de 500 millones para el mantenimiento de carreteras y vías de comunicación “fácilmente” se van a superar los 5 mil millones.

“Son muchos anexos y de cada anexo tenemos que sacar un dato. Entonces, tenemos que revisar todos los anexos, pero estimando me atrevería a decir que una vez que terminemos este análisis probablemente sumando los programas, proyectos y gasto federalizado vamos a rebasar fácilmente los cinco mil millones de pesos. Pero hoy no queremos dar esta cantidad hasta que no se haga el análisis profesional de cada uno de los anexos”, dijo Gutiérrez Campos.

Román Cifuentes criticó que el Presupuesto de Egresos no de una certeza de las medidas que aplicará la federación para una recuperación económica, tras la emergencia sanitaria y que tampoco se les de la importancia que requieren a las problemáticas de salud y seguridad, que considera son las más urgentes para el país.

“Nuevamente se repite la historia, este gobierno federal encabezado por Morena se muestra intransigente. Nos queda claro que repite los errores del presupuesto 2019 y del 2020. Este paquete que hoy se presenta además de injusto e inequitativo por lo que corresponde de participaciones a cada estado, nos sigue sin generar certezas para una recuperación económica”, declaró el líder del PAN en Guanajuato.

Por su parte, el doctor Éctor Jaime Ramírez Barba criticó que el poco apoyo a la salud y la atención de los efectos sociales que provocó la pandemia de coronavirus en los hogares mexicanos.

El legislador enumero una serie de propuestas que los diputados del PAN estarán lanzando en el Congreso de la Unión, entre las que se destacan el apoyo para ampliar la red de Internet gratuito para evitar el rezago educativo con el modelo virtual, el ingreso básico universal e incrementar la inversión de seguridad al 1.4% del Producto Interno Bruto y no solo el 0.8 que es lo que actualmente se destina.

DA