Estrena paradero puertas automáticas, aún no están en servicio

León.- Instalarán puertas automáticas en los paraderos del Sistema Integrado de Transporte (SIT) para evitar que usuarios se suban sin pagar y utilicen el carril exclusiva de la oruga.

El presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno, dijo que ya se está haciendo una prueba piloto en el paradero de "Espíritu Santo", en el bulevar San Juan Bosco.

Destacó que la idea es instalar puertas automáticas en 35 o 40 paraderos. Se estima que la automatización de puertas en cada paradero tendría un costo de 1 millón de pesos.

Oruga activa sensores

El objetivo de instalar estas puertas es por seguridad del usuario", precisó el empresario.

Son puertas que a través de sensores se abren cuando llega una oruga y se cierran cuando se va. También se evitará con ello que los usuarios se suban por las puertas laterales sin pagar, o que se bajen y caminen sobre el carril exclusivo, lo que representa un alto riesgo.

Las puertas automáticas aún no funcionan. Foto: José Trinidad Méndez Valadez.

Se tiene identificados los paraderos donde más problema se tiene de personas que se suben por las puertas laterales sin pagar: uno es el de la Soledad, en la Miguel Alemán; el de Torres Landa, frente a la preparatoria, donde a diario se puede ver a estudiantes viajando gratis.

Instalaron puertas pero no están en funcionamiento

Al respecto Daniel Villaseñor minimizó este problema y dijo que las fugas que tienen por ese concepto "son mínimas".

Agregó que si pondrán puertas automatizada es más por seguridad, para evitar que los usuarios se suban o se bajen por ahí, pero también para evitar que se estén asomando por las puertas para ver a qué hora llegan las unidades.

Se instalarán en al menos 35 paraderos. Foto: José Trinidad Méndez Valadez.

Las puertas automatizadas ya están instaladas en el paradero de "Espíritu Santo" pero aún no operan. En un recorrido de AM en ese paradero se constató que están instaladas pero no están en servicio.

Daniel señaló que es un proyecto que de concretarse se instalaría en todo los paraderos, dado que es un acuerdo que tuvieron con las autoridades municipales cuando se les autorizó un aumento en las tarifas.