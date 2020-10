Estudio para ciclovía en López Mateos costará casi 2 millones de pesos

León.- La ciclovía en el bulevar Adolfo López Mateos se queda, pero con varias modificaciones, informó el Municipio de León.

"Ante los resultados de la prueba piloto, el Gobierno Municipal de León, con visión de un futuro en la construcción de una ciudad sustentable y saludable, ha determinado dar continuidad a la ciclovía López Mateos, misma que se suma al circuito actual de ciclovías del municipio", informó la directora del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Graciela Amaro Hernández.

La funcionaria compartió que durante las 14 semanas que lleva de funcionamiento la ciclovía emergente se han registrado 166 mil 929 viajes, siendo la última semana la de mayor afluencia, con mil 943 viajes en promedio.

Añadió que en la evaluación que se hizo a la ciclovía encontraron que los cruces más conflictivos son la intersección con Malecón del Río, Vasco de Quiroga e Hilario Medina, además del tramo de Miguel Alemán hasta Hermanos Aldama.

Al respecto, el titular de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, precisó que es un hecho que el proyecto va, pero falta evaluar la infraestructura que será necesaria para esto e indicó que mientras se realiza esto la ciclovía emergente continuará su funcionamiento.

Puntualizó que la definición de cómo quedará la ciclovía se evaluará en mesas de trabajo en donde buscarán sumar a los colectivos ciclistas para buscar la mejor opción.

Para esto se realizará un proyecto ejecutivo que costará al municipio un millón 800 mil pesos, además se informó que al momento se han invertido en total cinco millones de pesos para la ciclovía emergente, 2.5 millones en semaforización y 2.5 millones en señalética.

El proyecto ejecutivo será realizado por el ingeniero civil y proyectista Julián Guerrero Martínez, quien señalaron tiene experiencia en proyectos sustentables y es consultor estatal, por lo que consideraron que es el perfil más apto para el proyecto.

No queremos proponer una solución de ocurrencia. La decisión no puede ser si se quita o no, si va por el carril o no, vamos hacer el traje a la medida, si tiene que ir integrándose a la banqueta, si hay alguna zona donde se pueda ampliar el carril porque no hay jardineras, lo iremos resolviendo calle por calle, tramo por tramo”, explicó Cortés Galván.