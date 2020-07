Exigen justicia para Andrés en Change.org

Celaya.- Los celayenses quieren regresar la tranquilidad a la ciudad, ahora buscan hacer oír su voz a través de la página www.change.org y exigen que se haga Justicia en el caso del asesinato de Andrés Fernández Quintana y todas las víctimas inocentes de la violencia.

El joven empresario fue asesinado, junto con otras cuatro personas, mientras esperaba a que su vehículo fuera automóvil.

El viernes 10 de julio, en Celaya, Gto. Andrés fue a verificar su automóvil y lo asesinaron, Andrés como muchas otras víctimas celayenses, perdió la vida sin deberla ni temerla, estamos cansados de la inseguridad que se vive desde hace mucho tiempo en Celaya, en Celaya no se puede estudiar, no se puede crecer, no se puede emprender, no se puede soñar.