FOTO Con esta manta, esta colonia de León quiere limpiar su imagen de peligrosa

León.- La calle Nuevo León de la colonia Bellavista se ha distinguido por ser una de las más peligrosas, pero desde hace unas semanas una lona con la leyenda "Adelante, Calle segura" intriga a muchos y da un respiro a otros.

La gente señala que muchos ya no salen de ahí sin que los hayan asaltado o se cometa un hecho delictivo, sin embargo, ahora algunos de los comerciantes buscan limpiar el nombre de la calle.

Debido a la falta de transeúntes y visitantes, los comerciantes, preocupados por las bajas ventas, colocaron una manta para aumentarlas y que la gente se sienta segura al entrar a la calle.

No todos acuerdos

Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para que la gente se acerque, incluso vecinos de la zona comentaron no estar completamente de acuerdo en que hayan colocado la lona, ya que, aseguran, la gente no va a creer eso debido a la fama de la calle.

Hasta andan organizando una comida que para que toda la gente venga y vea que no es la misma calle, hasta un padre iban a traer que para bendecir la zona, pero el padre ni quiso venir por lo mismo", aseguró una vecina.

Nosotros no estamos de acuerdo, en que pusieran esa lona, la gente ya sabe cómo se mueven aquí las cosas y que es un barrio caliente", comentó uno de los comerciantes.

Los comerciantes y vecinos esperan que de verdad la situación de la calle mejore, aunque lo ven muy lejano, ya que este calle, La Rivera y Constitución, son bien conocidas por la venta de varios artículos robados y hechos delictivos.