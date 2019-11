Fallan llamadas a emergencias porque son mal 'enrutadas'

Las llamadas de emergencia al 911 en zonas metropolitanas de Guanajuato han presentado algunos problemas para ser direccionadas a los municipios donde se requiere la atención.

Funcionarios públicos de áreas de Seguridad reconocieron que se han presentado eventos en los que las llamadas telefónicas son mal “enrutadas”, sin embargo, dijeron que es una situación que no pueden remediar porque corresponde hacerlo a las empresas de telefonía.

Entre las zonas que han presentado este problema se cuentan San Francisco del Rincón-León, Silao-León, Salamanca-Irapuato y Querétaro-Apaseo el Alto-Apaseo el Grande.

Si una persona hace una llamada en el área límite de León y San Francisco del Rincón, por ejemplo, el enlace puede entrar en las claves telefónicas 477 y 476, lo que causa confusión para atender la emergencia porque los operadores desconocen exactamente el lugar del evento.

Alan Reyes Andrade, director de Protección Civil de Purísima del Rincón, explicó que aunque el error al encauzar las llamadas no les afecta en cuanto a su vecindad con San Francisco del Rincón, ya que comparten la misma área telefónica, sí se generan problemas en los límites territoriales con León.

Si vienen en su vehículo le puede entrar la llamada a León, entonces lo transfiere ya sea a San Francisco o Purísima, pero lo malo de transferirla es que si el mismo usuario no da la información precisa, no entrega un punto de referencia o cuelga la llamada antes de tiempo no podemos regresarla, a diferencia de cuando es algo local”, explicó el coordinador de Protección Civil.