Falsos empleados de CFE son detenidos, pedían 'moches' a comerciantes

Supuestos trabajadores de la @CFEmx visitaban tiendas de abarrotes para notificar multa de 90 mil pesos por robarse la luz. Pedían “propina” de 10 mil pesos para eliminar sanción... y no regresaban. No caigas en la trampa, no hagas trampa y ante la duda, mejor llama al 089. pic.twitter.com/H5o2UCl8T5